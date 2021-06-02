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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

Karneler ne zaman verilecek? Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı başladı. Normalleşme döneminde öğrenciler ile ilgili de önemli adımlar atıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler, karnelerin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:13
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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

Milyonlarca öğrencinin bir yıl boyunca derslerdeki başarısını gösteren dönem sonu karneleri için bekleyiş başladı. Kademeli normalleşme sürecinde okullar ile ilgili de yeni kararlar alındı. Yaz tatilini heyecanla bekleyen öğrenciler, karnelerin dağıtılacağı tarihi araştırıyor. Peki, karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak? İşte cevaplar...

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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye genelinde tüm kademeli sınıflardaki öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alaaklar. Karnelerin nasıl dağıtılacağı henüz açıklanmadı. Öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

ORTAOKUL VE LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim süreci 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitim haftada 2 gün olacak şekilde yapılacak.

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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.