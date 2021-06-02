Karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak?

Karneler ne zaman verilecek? Türkiye'de kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı başladı. Normalleşme döneminde öğrenciler ile ilgili de önemli adımlar atıldı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini almaya hazırlanan öğrenciler, karnelerin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, karneler ne zaman, yüz yüze mi verilecek? 2021 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili kaç gün olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.06.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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