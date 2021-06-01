Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen binlerce aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında Fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi yayımlanmış ve adayların sınava katılım sağlayacakları tarih ve sınav yerleri belli olmuştu. Polis olmak isteyenler süreci yakından takip ediyor. İşte, polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?