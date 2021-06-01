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Haberler Galeri Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis alımı 2021 ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen binlerce aday Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 27. Dönem POMEM polis alımı kapsamında Fiziki yeterlilik sınav giriş belgesi yayımlanmış ve adayların sınava katılım sağlayacakları tarih ve sınav yerleri belli olmuştu. Polis olmak isteyenler süreci yakından takip ediyor. İşte, polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 01.06.2021 18:19
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Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde. Geçtiğimiz hafta binlerce adayın merakla beklediği fiziki yeterlilik sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri erişime açılmış bu kapsamda belirlenen tarih ve yerlerde adayların sınavlara katılım sağlayacağı duyurulmuştu. Adaylar başvuru süreçlerini yakından takip ediliyor. İşte, polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. Dönem sınav yerlerini bildirdi. Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adaylar için sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Polis Akademisi, ''27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri'' açıklamasında bulundu.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı 2021 ne zaman? POMEM 27. dönem polislik sınav sonuçları açıklandı mı?

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.