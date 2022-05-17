Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Polis tayinleri 2022 ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmişti. Binlerce polis memurunun beklediği tayin ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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