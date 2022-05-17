17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Polis tayinleri 2022 ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen polis tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmişti. Binlerce polis memurunun beklediği tayin ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:42
  • 1
  • 12
Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? Tayin başvurusunda bulunan başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru, kıdemli başpolis memuru ve polis memurunun heyecanla beklediği tayin ve atama takvimi için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek tayinler ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

POLİS TAYİNLERİ 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis tayinleri, her yıl Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. 2022 polis tayinleri için tarih kesin olarak bilinmese de, Haziran ayının ilk haftası gerçekleştirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti.

  • 3
  • 12
Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

  • 4
  • 12
Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.

  • 5
  • 12
Polis tayinleri 2022 ne zaman açıklanacak? EGM polis atama ve tayin tarihleri belli oldu mu? SON DAKİKA HABERLER

EMNİYET'TEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Mart ayında yapılan düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki değişikliklerle personelin, öğretim gören çocuğu olması durumunda, ipka taleplerinin kabul edilmesinin düzenlendiğini duyurdu.