En zor görevleri başarıyla yerine getiriyorlar! Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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