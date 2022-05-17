17 Mayıs 2022, Salı
En zor görevleri başarıyla yerine getiriyorlar! Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiğini kaydetti. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 12:47
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20