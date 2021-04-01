Polis Haftası ne zaman 2021? Polis Haftası ayın kaçında? İşte tarihler...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 175. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.