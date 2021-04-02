Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma için kritik tarih ortaya çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Vaka ve vefat sayısındaki artış tedirgin edici boyuta ulaşırken, artışla birlikte yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 63'ü geçti. Normalleşme adımları beklerken yeni kısıtlamalar gündeme geliyor. Uzmanlara göre yoğun bakımların kilitlenmesi, hiç kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanmayı gündeme getirir. Tehlike çanları çalarken kritik tarih de belli oldu. İşte kononavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...