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02 Nisan 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma için kritik tarih ortaya çıktı Koronavirüs vaka sayılarında tehlike çanları! Tam kapanma için kritik tarih ortaya çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Vaka ve vefat sayısındaki artış tedirgin edici boyuta ulaşırken, artışla birlikte yoğun bakımlar da alarm vermeye başladı. Doluluk oranı yüzde 63'ü geçti. Normalleşme adımları beklerken yeni kısıtlamalar gündeme geliyor. Uzmanlara göre yoğun bakımların kilitlenmesi, hiç kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanmayı gündeme getirir. Tehlike çanları çalarken kritik tarih de belli oldu. İşte kononavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 02.04.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:09
Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40 bini geçmesinin ardından, yoğun bakımlarda sorun başladığı uyarısı yapıldı. Son açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, yatak doluluk oranı ise yüzde 54.2 oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yüzde 63.2 oranının sadece korona hastalarını değil diğer tüm hastaları kapsayan bir oran olduğunu belirterek çarpıcı bir uyarıda bulundu.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Prof. Kurugöl,
"Bu rakam yoğun bakımlarda sorun başladı demek. Tehlike çanları çalıyor. Özellikle İstanbul'da sorun diğer illerden daha büyük. İzmir ve Ankara'da da dikkat çekici bir artış görüyoruz" diye konuştu.
Prof. Dr. Levent Akın da yoğun bakımlardaki artışın iyiye işaret olmadığını anlattı.
"Bugünkü vakalar, nisanın 10-15'inde hastanelere yansıyacak" diyen Prof. Dr. Akın, yoğun bakımlar hastalara cevap veremez hale gelirse tam kapanmaya gidilebileceğini, bu nedenle herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. ŞAŞIRTAN SONUÇ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan Kovid-19'u atlatan kişilerin antikor düzeylerinin incelendiği çalışmaya göre, virüs yüküne daha çok maruz kalan sağlık çalışanlarının antikor koruyuculuğu 9 aya kadar çıkarken, daha az virüs yüküyle hastalık atlatan ev kadınları ise 3 ay içinde antikor koruyuculuğunu kaybediyor.