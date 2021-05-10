Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.