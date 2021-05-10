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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
Tam kapanma ne zaman sona erecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük tam kapanma süreci 81 ilde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs sonrasında yeni normalleşme adımlarının atılabileceğinin sinyallerini verdi. Hal böyle olunca vatandaşlar yasak süresinin 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. İşte, tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 20:39
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