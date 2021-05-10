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Haberler Galeri Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

Tam kapanma ne zaman sona erecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 günlük tam kapanma süreci 81 ilde devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs sonrasında yeni normalleşme adımlarının atılabileceğinin sinyallerini verdi. Hal böyle olunca vatandaşlar yasak süresinin 19 Mayıs ile birleştirilip birleştirilmeyeceği merak ediliyor. İşte, tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 20:39
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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan tam kapanma süreci devam ediyor. Vatandaşlar bu sürecin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde saat 19.00'da başladı. Tam kapanma sürecinin biteceği tarih ise 17 Mayıs saat 05.00 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

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Tam kapanma ne zaman sona erecek? 17 günlük tam kapanma uzayacak mı? 19-20 Mayıs...

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 26 Nisan 2021 tarihli genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecek.