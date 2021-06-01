01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

Jandarma bekçi alımı başvuru ne zaman? Bekçi olabilme hayali kuran vatandaşlar, Jandarma tarafından yapılması beklenen 10 bin bekçi alımının detaylarını araştırıyor. Yazılı sınav ve mülakatlar için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar neler? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:55
  • 1
  • 12
Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

Jandarma bekçi alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının tamamlanmasının ardından yeni alımlar için bekleyiş başladı. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar neler? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 12
Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

  • 4
  • 12
Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

  • 5
  • 12
Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,