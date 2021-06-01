Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...

Jandarma bekçi alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılacak 10 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından İstanbul'a yapılan 400 bekçi alımının tamamlanmasının ardından yeni alımlar için bekleyiş başladı. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar neler? İşte tüm detaylar...