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Tarih açıklandı mı? Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Başvuru tarihi ve şartlar neler? İşte son gelişmeler...
Jandarma bekçi alımı başvuru ne zaman? Bekçi olabilme hayali kuran vatandaşlar, Jandarma tarafından yapılması beklenen 10 bin bekçi alımının detaylarını araştırıyor. Yazılı sınav ve mülakatlar için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar neler? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:55
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