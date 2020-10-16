PÖH olmak isteyenler dikkat! 2020'de PÖH alımı olacak mı? Polis Özel Harekat başvuru şartları neler?

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabilmektedir. Ancak her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda PÖH adaylarında aranan ilk şart yaş sınırıdır. Bu şarta göre adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.