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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri PÖH olmak isteyenler dikkat! 2020'de PÖH alımı olacak mı? Polis Özel Harekat başvuru şartları neler? PÖH olmak isteyenler dikkat! 2020'de PÖH alımı olacak mı? Polis Özel Harekat başvuru şartları neler?
Son dakika... 2020'de PÖH alımı olacak mı? Özel harekat polisleri, zorlu doğa koşullarına rağmen terörle mücadeleyi başarıyla sürdürerek yurt genelinde huzur ve güvenliği sağlıyor. PÖH olabilmek için heyecanlı bekleyiş içinde olan vatandaşlar bu yıl alımların olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 2002'de PÖH alımı olacak mı? PÖH alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Polis Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 11:33
PÖH alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özel harekat polisleri, ailelerini geri planda tutarak ve "önce vatan" diyerek vatanın bölünmez bütünlüğü için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde PÖH olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 2020'de PÖH alımı olacak mı? Polis Özel Harekat başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020'DE PÖH ALIMI OLACAK MI?
PÖH alımları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak 2020 yılına ilişkin henüz PÖH alımı konusunda bir ilan yayımlanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamalarında PÖH alımının artık kurum içinden yapılacağını bildirmişti.
PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabilmektedir. Ancak her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda PÖH adaylarında aranan ilk şart yaş sınırıdır. Bu şarta göre adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.
PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.
PÖH başvurusu sırasında adaylardan herhangi bir KPSS baraj şartı beklenmemektedir. Ancak eğitim kriteri olarak başvuran kişinin en az lise düzeyinde eğitiminin olması istenmektedir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.