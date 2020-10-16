Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan Koca son dakika vaka sayısı açıklaması! İstanbul, Bursa koronavirüs vaka sayısı kaç? 16 Ekim korona tablosu... Bakan Koca son dakika vaka sayısı açıklaması! İstanbul, Bursa koronavirüs vaka sayısı kaç? 16 Ekim korona tablosu... Son dakika haberi... İstanbul ve Bursa'da vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Salgında ilk dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından vaka sayıları 1000'in altına düşmüştü. Bayram sonrası kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Peki, 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? İstanbul ve Bursa'da koronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte son durum... Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 12:09
Son dakika... 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? İstanbul ve Bursa'da vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul ve Bursa illeri için son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Bayram sonrası vaka sayılarında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı salgına karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? İstanbul ve Bursa'da koronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL VE BURSA'DA VAKA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 1 haftada koronavirüs vakaları arttı. Başta İstanbul ve Bursa illerinde artış eğilimi var" dedi. İl bazında vaka sayıları açıklanmadı. Ancak İstanbul ve Bursa illerinde vaka sayılarında artış görüldüğü bildirildi.
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs tablosu açıklanıyor. 16 Ekim Cuma günü korona tablosu henüz açıklanmadı. Bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız'' demişti.
Türkiye'de dün 116 bin 103 Covid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi.