Son dakika... 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? İstanbul ve Bursa'da vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul ve Bursa illeri için son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Bayram sonrası vaka sayılarında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı salgına karşı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Peki, 16 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? İstanbul ve Bursa'da koronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte son gelişmeler...