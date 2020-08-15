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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?
PMYO tercihleri ne zaman? ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi dün gece itibariyle sonlandı. Polislik hayali kuran vatandaşlar, PMYO taban puanlarını araştırmaya başladı. TYT alanından alım yapacak PMYO için 150 puan yeterli olacak. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 15.08.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 19:38
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