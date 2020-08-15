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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

PMYO tercihleri ne zaman? ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi dün gece itibariyle sonlandı. Polislik hayali kuran vatandaşlar, PMYO taban puanlarını araştırmaya başladı. TYT alanından alım yapacak PMYO için 150 puan yeterli olacak. Gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 19:38
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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercihlerinin sonlanmasının ardından, PMYO eğitimini almak isteyen adaylar başvuru tarihi için açıklanacak tarihi merak ediliyor. PMYO eğitimi almak isteyenler, EGM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

PMYO BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanı henüz yayımlanmadı. Başvuruların YKS tercih döneminde başlaması bekleniyordu. Ancak konu ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Başvuru tarihleri belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

POLİSLİK TABAN PUANI 2020 AÇIKLANDI MI?

2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak son beş yılda PMYO taban puanları şöyle:

Son beş yılda PMYO taban puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER? (PMYO)

Geçen seneki PMYO polislik başvuru şartları şöyle:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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PMYO tercihleri ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? 2020 polislik şartları neler?

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,.