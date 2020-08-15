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Haberler Galeri Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? Devlet bünyesinde bulunan kamu ve kuruluşlarında memur olmak isteyeb adayların ter dökeceği KPSS sınavı için başvuru tarihi araştırılıyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri sınava girecekler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs nedeniyle alınan karar neticesinde sınava girenlerin HES kodu alması gerekiyor. Peki, ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? Hes kodu...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:58
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Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim (lise) ve 2 yıllık üniversite mezunlarının gireceği KPSS sınav tarihleri belli oldu. 2 yıllık üniversite mezunlarının gireceği önlisans sınavı 25 Ekim Pazar günü, ortaöğretim (lise) mezunlarının gireceği sınav ise 22 Kasım'da yapılacağı açıklandı. Peki, ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

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Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

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Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

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Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020