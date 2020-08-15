Adayların gözü orada! ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? HES kodu...

ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? Devlet bünyesinde bulunan kamu ve kuruluşlarında memur olmak isteyeb adayların ter dökeceği KPSS sınavı için başvuru tarihi araştırılıyor. KPSS önlisans ve ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri sınava girecekler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs nedeniyle alınan karar neticesinde sınava girenlerin HES kodu alması gerekiyor. Peki, ÖSYM ile KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS 2020 başvuru ve sınav tarihleri belli mi? Hes kodu...