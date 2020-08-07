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Haberler Galeri PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Meslek Yüksek Okulu'na ilgi artmış düzeyde. YKS TYT alanından 150 baraj puanını geçen ve şartları uyan her aday başvuru yapabilecek. Tercihlerin başlamasıyla birlikte PMYO başvurularıda başladı. Peki, PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:55
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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle, YKS ilk oturumu olan TYT baraj puanı bu seneye mahsus olması kaydıyla 150 olarak belirlenmişti. PMYO başvuruları TYT puanı esas alınarak kabul ediliyor. Baraj puanı 150 ve üstü olan adaylar Polis Meslek Yüksek Okulu tercihi yapabilecek. Peki, PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK, YKS taban puanlarında bu seneye özgü değişiklik yapıldığını açıklamıştı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle yapılan değişikliğe göre, YKS'de (TYT, AYT, YDT sınavlarında) taban puanları değiştirildi.

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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Son beş yılda PMYO taban puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel yeterlilik testinden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.