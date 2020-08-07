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PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Meslek Yüksek Okulu'na ilgi artmış düzeyde. YKS TYT alanından 150 baraj puanını geçen ve şartları uyan her aday başvuru yapabilecek. Tercihlerin başlamasıyla birlikte PMYO başvurularıda başladı. Peki, PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:46Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:55