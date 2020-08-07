PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle, YKS ilk oturumu olan TYT baraj puanı bu seneye mahsus olması kaydıyla 150 olarak belirlenmişti. PMYO başvuruları TYT puanı esas alınarak kabul ediliyor. Baraj puanı 150 ve üstü olan adaylar Polis Meslek Yüksek Okulu tercihi yapabilecek. Peki, PMYO taban puanları 2020 TYT kaç? PMYO tercih kodu ne? Polislik başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...