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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Polis Akademisi tarafından duyurusu yayınlanan PMYO alımları için meraklı bekleyiş sürüyor. Polis olmanın hayalini kuran adaylar, başvuru tarihi konusunda gelecek açıklamayı bekliyor. PMYO başvurularında bulunmak isteyenler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanını geçmek zorunda. İşte, PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 19:58
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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2250 erkek, 250 kadın olmak üzere 2500 polislik adayı alınmıştı. PMYO başvurularında bulunmak için lise mezunu ve Temel Yeterlilik Testi'nden geçer puanı alması gerekiyor. Bu koronavirüs salgını nedeniyle başvuruların geç alınması bekleniyor. İşte, PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.

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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

PMYO TABAN PUANLARI

2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)