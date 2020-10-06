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PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...
PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Polis Akademisi tarafından duyurusu yayınlanan PMYO alımları için meraklı bekleyiş sürüyor. Polis olmanın hayalini kuran adaylar, başvuru tarihi konusunda gelecek açıklamayı bekliyor. PMYO başvurularında bulunmak isteyenler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanını geçmek zorunda. İşte, PMYO başvuruları ne zaman, hangi tarihte? PMYO başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 19:52 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 19:58
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