ANA SAYFA
İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...
Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Pandemi döneminde geçici olarak kapatılan yerler arasında eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar ve düğün salonları bulunuyor. Sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmemek adına kapalı tutulan mekanların en zaman hizmete açılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, "İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı?" sorusunun yanıtını hemen hemen her gün araştırıyor. İşte, Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 18:51
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14