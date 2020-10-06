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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Pandemi döneminde geçici olarak kapatılan yerler arasında eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar ve düğün salonları bulunuyor. Sosyal mesafeyi ve hijyen kurallarını ihmal etmemek adına kapalı tutulan mekanların en zaman hizmete açılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, "İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı?" sorusunun yanıtını hemen hemen her gün araştırıyor. İşte, Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 18:51
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının etkisini göstermesinin ardından, eğlence mekanları, düğün salonları ve nargile kafeler gibi işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi. Temasın fazla olması sonrasında vaka sayılarının artmasının önüne geçmek için alınan önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları merak ediliyor. Gelecek son dakika açıklamaları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi sürecinde eğlence mekanları da faaliyetlerine ara vermişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan karara göre internet kafeler, oyun ve PlayStation salonları da hizmet vermeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Eğlence mekanları için ise henüz tarih belirlenmedi.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte son durum...

NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Nargile kafeler koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermişti. Salgın sonrası uygulanmaya başlanan normalleşme takviminde ise kafe, lokanta, restoran gibi işletmelerin açılış tarihi belli olmuş ve yeniden hizmet vermeye başlamışlardı.