İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgının etkisini göstermesinin ardından, eğlence mekanları, düğün salonları ve nargile kafeler gibi işletmelerin geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi. Temasın fazla olması sonrasında vaka sayılarının artmasının önüne geçmek için alınan önlemler sürüyor. İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi var mı? Eğlence mekanları, nargile kafeler, barlar, düğün salonları ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları merak ediliyor. Gelecek son dakika açıklamaları ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...