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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...
2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında kabul edilen burs ve yurt başvuruları için gelecek açıklama bekleniyor. 2020-2021 yılı eğitim yılı 1. dönem için birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Pandemi nedeniyle başvuruların ertelenmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler KYK başvurularının yapılacağı tarihi araştırıyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 22:01
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