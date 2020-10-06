KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girdiğimiz dönemlerde KYK başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması sonrasında başvuruların yapılacağı tarih yeniden gündem oluyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...