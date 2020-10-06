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Haberler Galeri KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ayında kabul edilen burs ve yurt başvuruları için gelecek açıklama bekleniyor. 2020-2021 yılı eğitim yılı 1. dönem için birçok üniversite online eğitim kararı almıştı. Pandemi nedeniyle başvuruların ertelenmesi bekleniyor. Öğrenciler ve veliler KYK başvurularının yapılacağı tarihi araştırıyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 22:01
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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekim ayına girdiğimiz dönemlerde KYK başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Üniversitelerin uzaktan eğitim kararı alması sonrasında başvuruların yapılacağı tarih yeniden gündem oluyor. İşte, 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak

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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

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KYK başvurusu için son dakika! 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte beklenen kritik tarih...

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinden kabul edilmektedir. Burs/öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmektedir. Diğer beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmaktadır. İstenilen belgeler başvuru indeks sayfasında ve kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmektedir.