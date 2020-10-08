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Haberler Galeri PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

PMYO başvuruları ne zaman? Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından açıklanacak başvuru tarihi merakla bekleniyor. Polis olma hayali kuran adaylar Temel Yeterlilik Testi TYT'den geçerli baraj puanını alması gerekiyor. PMYO tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:45
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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019 yılında 2250 erkek ve 250 kadın olmak üzere 2500 polislik adayı kabul edilmişti. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar PMYO başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ayrıca adaylar polislik öğrencisi olmak için aranan şartları merak ediyor. İşte, PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020 PMYO başvuru tarihleri ile henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. PMYO başvuru tarihleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

PMYO TABAN PUANLARI

2020 PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllardaki PMYO taban puanları bulunuyor.

İşte yıllara göre PMYO taban puanları;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)