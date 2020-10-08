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PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...
PMYO başvuruları ne zaman? Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından açıklanacak başvuru tarihi merakla bekleniyor. Polis olma hayali kuran adaylar Temel Yeterlilik Testi TYT'den geçerli baraj puanını alması gerekiyor. PMYO tarafından gelecek son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. İşte, PMYO başvuruları ne zaman? 2020 PMYO taban puanları kaç? Polislik şartları neler? İşte duyurular...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:45
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