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Haberler Galeri Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olmak üzere 5.100 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlan resmi olarak duyuruldu ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Diyanet personel alımı yeni kadro sayıları...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 16:48
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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.500 İmam-Hatip, 1.400 Kur'an Kursu Öğreticisi ve 100 de müezzin Kayyım olmak üzere 5 bin personel Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. "Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yayınlanan yeni ilana göre kadro sayılarında değişiklikler yaşandı. İşte, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Şartları taşıyan adaylar, 12-27 Ekim'de "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden doldurdukları başvuru formlarını onaylatmak için istenen diğer belgelerle herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edecek.

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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunacakların 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekiyor.

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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Kur'an kursu öğreticiliği için sadece kadın adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Başkanlık internet sitesinden duyurulacak.