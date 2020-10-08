Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3.500 İmam-Hatip, 1.400 Kur'an Kursu Öğreticisi ve 100 de müezzin Kayyım olmak üzere 5 bin personel Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek. "Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?" sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Yayınlanan yeni ilana göre kadro sayılarında değişiklikler yaşandı. İşte, Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...