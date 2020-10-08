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Diyanet personel alımı son dakika: Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Kadro sayıları değişti...
Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım olmak üzere 5.100 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlan resmi olarak duyuruldu ve detayları kamuoyuyla paylaştı. Diyanet personel alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Diyanet personel alımı yeni kadro sayıları...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 16:48
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