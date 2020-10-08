MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

500 bin tablet dağıtımı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde tablet bilgisayar ihtiyacı olanlar için MEB harekete geçti. İlk etapta 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı yapılacak. En çok merak edilenlerden biri de, başvuruların nasıl yapılacağı olmuştu. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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