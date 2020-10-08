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Haberler Galeri MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

500 bin tablet dağıtımı konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde tablet bilgisayar ihtiyacı olanlar için MEB harekete geçti. İlk etapta 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıtımı yapılacak. En çok merak edilenlerden biri de, başvuruların nasıl yapılacağı olmuştu. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 15:40
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MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?
MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

Son dakika... 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği ücretsiz tablet dağıtımı konusunda detaylar belli oldu. Hangi öğrencilere tablet bilgisayar verileceği merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıntılar paylaşıldı. Tablet bilgisayar dağıtımı konusunda merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?
MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

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MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?
MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?
MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?
MEB açıkladı! 500 bin tablet dağıtımı nasıl olacak? Ücretsiz tablet bilgisayar başvuru nasıl, nereden yapılır?

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.