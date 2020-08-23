23 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan PMYO alım sürecini yakından takip ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar, TYT bölümünden aldıkları puan üzerinden başvuru işlemi yapabilecek. Adaylar EGM tarafından yapılacak son dakika açıklamayı bekliyor. Baraj puanını aşan adaylar tercih yapabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:01
  • 1
  • 13
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet kurumlarında polis olarak çalışma hayali kuran adaylar PMYO başvuru sürecini yakından takip ediyor. Adaylar YKS TYT alanından baraj puanı aştıkları halde tercih yapabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler? Merak edilen deyaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

PMYO POLİS ALIMI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları için bekleyişe giren adaylar bir yandan PMYO polis alımlarına yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl YKS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin yapılması sonrası PMYO polis alımı kılavuzu yayımlanmış ve 2500 polis alımı için başvurular alınmıştı. Peki PMYO polis alımı ne zaman yapılacak?

PMYO Polis alımına ilişkin duyurunun yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

  • 3
  • 13
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis alımı başvuruları henüz belli olmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır. 2020 yılı YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında alındı. Tercihlerin sona ermesinin ardından PMYO için başvurular başlaması bekleniyor.

  • 4
  • 13
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

2020 PMYO TABAN PUANI

Bu sene için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

  • 5
  • 13
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,