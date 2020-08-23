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PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler?
PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar bir yandan PMYO alım sürecini yakından takip ediyor. Polis olma hayali kuran vatandaşlar, TYT bölümünden aldıkları puan üzerinden başvuru işlemi yapabilecek. Adaylar EGM tarafından yapılacak son dakika açıklamayı bekliyor. Baraj puanını aşan adaylar tercih yapabilecek. Peki, PMYO başvuru tarihi belli oldu mu? PMYO TYT taban puanı kaç? 2500 polislik şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:01
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