ANA SAYFA
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?
2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? Uzun süredir beklenen bekçi alımı için mereklı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanı yayımlandı. 400 bekçi alımı ilanı sonrası adaylar başvuru tarihi ve şartları sorgulamaya başladı. Alımın hangi illere yapılacağı ise başka merak edilen unsur oluyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:19
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13