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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? Uzun süredir beklenen bekçi alımı için mereklı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçi alımı ilanı yayımlandı. 400 bekçi alımı ilanı sonrası adaylar başvuru tarihi ve şartları sorgulamaya başladı. Alımın hangi illere yapılacağı ise başka merak edilen unsur oluyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 16:19
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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından uzun süredir beklenen bekçi alımı için ilan yayımlandı.İlana göre, 400 en az lise ve dengi okul mezunu bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımlarının hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

400 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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2020 1. dönem bekçi alımı hangi illere yapılacak? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.