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Son dakika: Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler
Son dakika haberi... Giresun'da yaşanan sel felaketi ölümlere neden olurken kaybolan insanların da bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. A Haber ekipleri sel bölgesinde son dakika gelişmelerini aktardı. İşte selin ardından Giresun'da son durum ve yaşanan felaketi gözler önüne seren o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 13:30
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Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler
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Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler
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Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler
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Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler
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Giresun’da sel felaketi! A Haber ekipleri sel bölgesinde! İşte selin ardından Giresun’dan görüntüler