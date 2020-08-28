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Haberler Galeri Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İOKBS Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. 5 Eylül tarihinde yapılacak sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. MEB son dakika duyuru ekranı gözlerin çevrildiği yer durumunda. Peki, Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 18:50
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Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınava 5,6,7,8 ve 9,10,11. sınıflar katılabiliyor. İOKBS Bursluluk sınavı hakkında yapılacak son dakika açıklamalar öğrenciler ve velliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada; "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVINDA HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.

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Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Ayrıca bu sınava girecek 10'uncu ve 11'uncu sınıf öğrencilerimiz 9'uncu sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimiz de sadece 9'uncu sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacak." dedi.

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Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK?

Sınav giriş yerleri MEB tarafından 'meb.gov.tr" adresinde yapılacak açıklama ile öğrenilebilecek. Burada açıklanacak adrese giren kişiler sınav yerlerini öğrenebilecekler.

MEB.GOV.TR GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ…