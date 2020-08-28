Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan İOKBS Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. 5 Eylül tarihinde yapılacak sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. MEB son dakika duyuru ekranı gözlerin çevrildiği yer durumunda. Peki, Bursluluk sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İOKBS Bursluluk 2020 sınav yeri sorgulama nereden, nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...