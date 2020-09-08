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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik için PMYO tercih süreci merak ediliyor. 2500 öğrenci alımı için EGM tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okulu alımlar için TYT puan türünün 150 olma şartını koşuyor. Adaylar başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 23:13
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