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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik için PMYO tercih süreci merak ediliyor. 2500 öğrenci alımı için EGM tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Polis Meslek Yüksek Okulu alımlar için TYT puan türünün 150 olma şartını koşuyor. Adaylar başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 23:13
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayının ilk günlerinde adaylar başvuru tarihi için açıklanacak tarihi bekliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından TYT baraj puanı 150 olarak açıklanmıştı. EGM tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

PMYO başvuruları için bu yıla ait tarihler henüz açıklanmadı. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek.

Konuya ilişkin açıklama gelmesi durumunda güncel bilgilendirmeler haberimizin içerisine eklenecektir.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

PMYO TABAN PUANLARI 2020

Polis Meslek Yüksek Okulu taban puanları 2020 yılı için henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara ait taban puanları ise şu şekilde sıralanabilir;

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi. YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? PMYO taban puan kaç? 2500 polis için alım şartları nelerdir?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,