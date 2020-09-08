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Haberler Galeri MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Eylül aylarının ortasına yaklaşırken öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, " Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermemek için mazeret bildirebilir" dedi. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula gideceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 22:49
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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ne zaman başlanacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler artan vaka sayıları sonrasında alınacak kararları yakından takip ediyor. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

MEB Ziya Selçuk: 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

VELİLERİN RIZASI:

Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır.

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, okulların açılması hakkında şu sözleri kullanmıştı;

Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.

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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENECEK Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da (bu hafta) bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.