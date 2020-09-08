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MEB son dakika: İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Eylül aylarının ortasına yaklaşırken öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, " Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermemek için mazeret bildirebilir" dedi. 21 Eylül'de hangi sınıfların okula gideceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, İlkokul, ortaokul, lise için okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 08.09.2020 22:41Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 22:49