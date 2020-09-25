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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...
PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2500 polislik alımı yapılacak. Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından başvurular sonrası son hazırlıklar yapılıyor. Başvuru sonrasında akademik eğitimini tamamlayan öğrenciler, 2 yıl sonra göreve başlayabilecek. PMYO alımları için bazı kriterler aranıyor. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:14
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