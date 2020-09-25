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Haberler Galeri PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2500 polislik alımı yapılacak. Polis Meslek Yüksek Okulu tarafından başvurular sonrası son hazırlıklar yapılıyor. Başvuru sonrasında akademik eğitimini tamamlayan öğrenciler, 2 yıl sonra göreve başlayabilecek. PMYO alımları için bazı kriterler aranıyor. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler?

Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:14
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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. PMYO hazırlıklarını tamamlayan adaylar, başvuruların yapılacağı tarihi bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2.500 polis alımı için bazı kriterler gerekiyor. Alımların tamamlanmasının ardından akademik eğitim süreci başlayacak. 2 yıl eğitimin ardından polisler göreve başlayacak. İşte, PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler?

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz başvuru tarihleri açıklanmadı. Son alımlarda 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurular yapılmıştı.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

En son yayımlanan ilanda bulunan şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

c) ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak.

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

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PMYO başvuru tarihi açıklandı mı, ne zaman? EGM PMYO alım şartları neler? İşte detaylar...

(2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden yüksekokullara girmek için yeterli asgari 150,00 (yüz elli) ham taban puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1994 – 01 Ekim 2001 tarihleri arasında doğmuş olmak)

e) Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)