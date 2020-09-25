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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...
Son dakika... Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde 65 yaş üstü için yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valilikler tarafından il bazında alınan kararlar peş peşe açıklanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, ulaşım kısıtlaması ve düğün gibi kısıtlamalar ön plana çıkıyor. Kısıtlama olan iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün ve nikah yasağı olan iller...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:17
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