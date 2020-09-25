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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

Son dakika... Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde 65 yaş üstü için yeni tedbirler alınmaya başlandı. Valilikler tarafından il bazında alınan kararlar peş peşe açıklanıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması, ulaşım kısıtlaması ve düğün gibi kısıtlamalar ön plana çıkıyor. Kısıtlama olan iller listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün ve nikah yasağı olan iller...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:14 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:17
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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

Son dakika... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Kısıtmala nerelerde uygulanıyor? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle il bazında 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı tedbirler alınmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan il bazında 65 yaş üstü vatandaşlar için ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini açıklamıştı. Peki, 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün ve nikah yasağı olan iller...

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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 65 YAŞ AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri tedbirler ve hastalara verilen hizmetler bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

"Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecek.

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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

EDİRNE'DE TOPLU ULAŞIM KARARI

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yaklaşık üçte biri kadar ayakta yolcu taşımaya müsaade edildiğini açıkladı.

Edirne'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 65 yaş ve üzeri vatandaşlar toplu ulaşımdan gündüz 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama bugünden itibaren başladı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar şehir içi toplu ulaşım sistemi araçlarında 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz seyahat ederken, bu saatler dışında ücret ödemek durumunda kalacak.

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Liste güncellendi! 65 yaş üstü kısıtlamaları hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması, düğün, nikah...

65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLAR NELER, HANGİ İLLERDE?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.