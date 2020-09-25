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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...
Okullarda staj olacak mı, ne zaman? Pandemi nedeniyle okullar uzaktan eğitim şeklinde ilerliyor. Özellikle 12. sınıflar staj eğitimini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından staj hakkında yapılacak son dakika açıklamalar bekleniyor. Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? Öğrenciler staj tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 16:40Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 16:45