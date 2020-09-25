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Haberler Galeri Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

Okullarda staj olacak mı, ne zaman? Pandemi nedeniyle okullar uzaktan eğitim şeklinde ilerliyor. Özellikle 12. sınıflar staj eğitimini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından staj hakkında yapılacak son dakika açıklamalar bekleniyor. Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? Öğrenciler staj tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 16:45
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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin staj durumuna ilişkin önemli açıklamalar yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karar veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

Meslek lisesi öğrencilerilerinin stajları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise stajlarına ilişkin illere yazı gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin stajlarına başlayabilecekleri tarih açıklandı.

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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

LİSE STAJLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açıklanan koşulların sağlanması halinde lise öğrencileri 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

MEB STAJ AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve Kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.

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Öğrencilerin aklı orada! Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...

2020 LİSE STAJYER MAAŞI NE KADAR?

Meslek lisesi ve sağlık meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler staj ücreti olarak 631,19 TL almaktadır. İşveren tarafından ödenen staj ücreti destek tutarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilerinde alacakları tutar en düşük 631,19 TL olacaktır.