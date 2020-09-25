Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin staj durumuna ilişkin önemli açıklamalar yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan karar veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. İşte, Bu sene okullarda staj olacak mı, ne zaman? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? 12. sınıf...