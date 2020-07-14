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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

2020 PMYO polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polis Akademisi tarafından her yıl gerçekleştirilen polis adayı alımı için ilan bekleniyor. Polis olabilme hayali ile başvuru tarihini araştıran vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:01
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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

PMYO polis alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek polis öğrenci adayı alımının detayları araştırılmaya başlandı. Adayların bazı nitelikleri ve YKS sınav sonuçları ele alınarak yapılan değerlendirme sonucuna görede eğitime başlanıyor. Peki, PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

PMYO POLİS ALIMI İLANI YAYIMLANDI MI?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Buna göre, başvuruların ağustos ayı içerisinde başlaması tahmin ediliyor. 2020 PMYO ilanı ile 2500'e yakın polis adayı alımı yapılması bekleniyor.

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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)