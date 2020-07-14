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PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman?
2020 PMYO polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Polis Akademisi tarafından her yıl gerçekleştirilen polis adayı alımı için ilan bekleniyor. Polis olabilme hayali ile başvuru tarihini araştıran vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, PMYO 2500 polis alımı ilanı yayımlandı mı? 2020 polis alımı şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:50Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 14:01