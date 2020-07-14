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Haberler Galeri e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 2020 LGS sınavına dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 17:32
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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirildi. Liseye geçiş yapabilmek için tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak? İşte merak edilenler...

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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden duyurulacak

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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!

2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYI (SÖZEL)

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)

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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.