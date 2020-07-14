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e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak?
LGS sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. 2020 LGS sınavına dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta, nereden açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 17:32
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