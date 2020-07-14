'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan İstanbul'a hareketi öncesi tören düzenlendi.