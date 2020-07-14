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Haberler Galeri '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 11:32
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan İstanbul'a hareketi öncesi tören düzenlendi.

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan ile yetkililer katıldı. İlk seferine saat 10.00'da başlayan treni, Erol Arıkan ve yetkililer uğurladı.

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

15 Temmuz görseliyle giydirilen trenle seyahat edecek yolcular ise 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için trenin giydirilmesini anlamlı bulduklarını söyledi.

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

Yolculardan Furkan Dağlı, "Trenin giydirilmesinden haberim yoktu, görünce çok mutlu oldum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerekiyor" dedi.

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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

Trenin saat 14.38'de İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu'na varması planlanıyor.