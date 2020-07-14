'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.
Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:29Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 11:32
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı
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'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı