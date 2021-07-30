PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler PMYO kontenjan ve baraj puanlarına çevrildi. PMYO taban puanları her yıl YKS tercihlerinin başlamasına kısa süre kala açıklanıyor. Tecihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hal böyle olunca adaylar polislik başvuruları için detayları merak ediyor. İşte, PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak?