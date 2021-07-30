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Haberler Galeri PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler PMYO kontenjan ve baraj puanlarına çevrildi. PMYO taban puanları her yıl YKS tercihlerinin başlamasına kısa süre kala açıklanıyor. Tecihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Hal böyle olunca adaylar polislik başvuruları için detayları merak ediyor. İşte, PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 21:04
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PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler PMYO taban puanları için gelecek açıklamalara çevrildi. Polis Meslek Yüksek Okulları puanlar hakkında açıklamaları YKS tercihlerine kısa süre kala yapıyor. Adaylar açıklama sonrasında başvuru sürecine geçiş yapacak. İşte, PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

Geçtiğimiz yıl YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düşmüştü. Baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekilmişti. 2021 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

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PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

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PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.

Bu bilgiler göz önüne alındığında PMYO taban puanlarının ağustosun ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılıyor.

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PMYO 2021 taban puanları belli oldu mu? PMYO lisans ve ön lisans baraj puanı kaç olacak? Kontenjanlar...

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki yıllarda polis alımı için şartlar şunlardı:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),