Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinlerinin 31 Temmuz'da bitecek olmasından dolayı gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen izinlerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Mahkum ve mahkum yakınları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?