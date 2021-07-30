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Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları 31 Temmuz'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün mahkumların izin sürelerine yönelik son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 23:45
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevi izinlerinin 31 Temmuz'da bitecek olmasından dolayı gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile açık cezaevlerindeki mahkumlara izin verilmişti. 31 Mayıs'ta sona ermesi beklenen izinlerin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Mahkum ve mahkum yakınları gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu…

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, SON DURUM NE?

Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

Açık cezaevleri izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Konuya yönelik güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada: