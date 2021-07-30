31 Temmuz 2021, Cumartesi
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri bitti mi, son durum ne? Açıklama geldi mi?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları 31 Temmuz'da sona erecek açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün mahkumların izin sürelerine yönelik son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri son durum ne?
Giriş Tarihi: 30.07.2021 23:45 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 23:45
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