30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni yasakların gelilp gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle oluınca "ilk Kabine Toplantısı ne zaman? " sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli uyarılarda bulundu. Bilindiği üzere Türkiye, 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine tam olarak geçiş yapmıştı. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 18:27
  • 1
  • 10
İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte, ilk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği araştırılırken henüz yasakların geri geleceği yöneünde resmi bir açıklama yok. Kabine toplantısıyla birlikte konunun netliğe kavuşması bekleniyor.

  • 3
  • 10
İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

Bakan Koca ''İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz.

  • 4
  • 10
İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

  • 5
  • 10
İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...

Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak, herkes yapıyor, herkes istiyor diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiç birimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım.'' dedi.