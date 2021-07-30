30 Temmuz 2021, Cuma
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İlk Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...
Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni yasakların gelilp gelmeyeceği merak ediliyor. Hal böyle oluınca "ilk Kabine Toplantısı ne zaman? " sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli uyarılarda bulundu. Bilindiği üzere Türkiye, 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine tam olarak geçiş yapmıştı. İşte, yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 18:27
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