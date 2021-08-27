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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları'na alınacak öğrencileri belirlemek için 13 Ağustos'ta başlayan başvurular bugün sona erecek. Sınava başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2021 17:12
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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO 2021 başvuruları bugün sona eriyor. Polis yetiştirmek üzere belirli dönemlerde öğrenci alımı yapan Polis Akademisi, 2021 PMYO ile toplam 2.500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren lise mezunu polis adayları, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 PMYO sınav giriş yerlerinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmadı. Adayların sınav giriş belgeleri www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

2021 PMYO SINAVI NE ZAMAN?

2021 PMYO sınavının hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Polis Akademisi tarafından 2021 PMYO sınav tarihi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO SINAVLARI NASIL OLACAK?

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

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PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.