PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak?

PMYO sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksek Okulları'na alınacak öğrencileri belirlemek için 13 Ağustos'ta başlayan başvurular bugün sona erecek. Sınava başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, PMYO 2021 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise mezunu polis alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...