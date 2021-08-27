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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı. Bir bakkal dükkanına, "Hoş geldin Reis" pankartı astı. Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Başçarşı Camii'nin resmi açılışını yaptı. Öte yandan Bosna Hersek halkı, Başkan Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giriş Tarihi: 27.08.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 15:31
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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başkan Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor.

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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başkan Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başkan Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kıldığı Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı.

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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi.

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Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

"HOŞ GELDİN REİS" PANKARTI

Bir bakkal dükkanına, "Hoş geldin Reis" pankartı astı.