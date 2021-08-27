Başkan Erdoğan’a Bosna Hersek’te sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı. Bir bakkal dükkanına, "Hoş geldin Reis" pankartı astı. Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Başçarşı Camii'nin resmi açılışını yaptı. Öte yandan Bosna Hersek halkı, Başkan Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.