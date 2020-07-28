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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?
PMYO 2020 taban puanları kaç? Polis Akademisi başvuru tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran binlerce öğrenci, gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS sonuçları ele alınarak tercihler alınacak. Peki, PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 21:22
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