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Haberler Galeri PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

PMYO 2020 taban puanları kaç? Polis Akademisi başvuru tarihi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polislik hayali kuran binlerce öğrenci, gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. YKS sonuçları ele alınarak tercihler alınacak. Peki, PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 21:15 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 21:22
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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler PMYO alımlarına çevrildi. Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. 2020 polislik alım süreci merak ediliyor. Peki, PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS sonuçları 27 Temmuz'da erişime açıldı. una göre, başvuruların ağustos ayı içerisinde başlaması tahmin ediliyor. 2020 PMYO ilanı ile 2500'e yakın polis adayı alımı yapılması bekleniyor.

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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:

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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.

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PMYO 2020 taban puanları kaç? PMYO TYT baraj puanı belli oldu mu? Polis Akademisi şartları neler?

c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)