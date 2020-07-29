Öğretmenlerin 2020 yılına ilişkin il içi atama sonuçları açıklanıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek il içi atamalar için başvurular 20-28 Temmıuz'da alındı. 28 Temmuz saat 13.30'da başvuruların sona ermesi ile birlikte yüz binlerce öğretmen, tayin sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Tayin sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi de belli oldu. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...