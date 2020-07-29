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Haberler Galeri MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

Son dakika... İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığınca 28 Temmuz saat 13.30'a kadar başvurusu alınan il içi yer değiştirmenin sonuçları heyecanla bekleniyor. Bulunduğu il içerisinde görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler tayin sonuçlarını araştırıyor. Peki, il içi atama tayin sonuçları açıklayan iller hangileri? Sonuçlar nereden öğrenilir? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte merka edilen her şey...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:19
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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

Öğretmenlerin 2020 yılına ilişkin il içi atama sonuçları açıklanıyor. Bu yıl gerçekleştirilecek il içi atamalar için başvurular 20-28 Temmıuz'da alındı. 28 Temmuz saat 13.30'da başvuruların sona ermesi ile birlikte yüz binlerce öğretmen, tayin sonuçları ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Tayin sonuçlarına göre ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi de belli oldu. Peki, il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER HANGİLERİ?

İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. Sonuçların hangi illerde açıklandığı henüz bilinmiyor. Başvuru yaptığınız ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sayfası üzerinden sonuçlarınızı takip edebilirsiniz.

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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

İL İÇİ İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Atama inhalarının sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.

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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?

2020 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,