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MEB son dakika: İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?
Son dakika... İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığınca 28 Temmuz saat 13.30'a kadar başvurusu alınan il içi yer değiştirmenin sonuçları heyecanla bekleniyor. Bulunduğu il içerisinde görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler tayin sonuçlarını araştırıyor. Peki, il içi atama tayin sonuçları açıklayan iller hangileri? Sonuçlar nereden öğrenilir? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte merka edilen her şey...
Giriş Tarihi: 29.07.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 11:19
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