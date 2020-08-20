20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? YKS 2020 tercih işlemlerinin bitmesinin ardından, polis olmak isteyenler başvuru tarihini merak ediyor. Kurumun bu sene ne kadar alım yapacağı merak ediliyor. Adaylar PMYO tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Polis olmak isteyenler aranan şartları araştırıyor. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 15:50
  • 1
  • 11
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) 2020-2021 alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Binlerce aday YKS sınavının TYT alanından aldıkları puanla başvuru yapabilecek. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURU İÇİN TABAN PUAN KAÇ?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

  • 3
  • 11
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

  • 4
  • 11
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS sonuçları 27 Temmuz'da erişime açıldı.

Bu hususta ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • 5
  • 11
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?

PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki yıl polis alımı için şartlar şunlardı:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,