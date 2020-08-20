PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? YKS 2020 tercih işlemlerinin bitmesinin ardından, polis olmak isteyenler başvuru tarihini merak ediyor. Kurumun bu sene ne kadar alım yapacağı merak ediliyor. Adaylar PMYO tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Polis olmak isteyenler aranan şartları araştırıyor. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...