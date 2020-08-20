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Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni dönem kayıt tarihleri gündeme geldi. AÖL tarafından 2020-2021 çalışma takvimi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrencilerin hangi tarihlerde kayıt işlemlerini yapacakları belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 14:10
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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de kayıt yenileme takvimi oldu. AÖL'ün çalışma takviminde yeni dönem kayıt tarihleri açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

2020-2021 AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

1. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncelleme işlemleri 28 Ağustos - 16 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

2020-2021 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.

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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,