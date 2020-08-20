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Açık lise öğrencileri dikkat! AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri...
AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020 2. dönem AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni dönem kayıt tarihleri gündeme geldi. AÖL tarafından 2020-2021 çalışma takvimi yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrencilerin hangi tarihlerde kayıt işlemlerini yapacakları belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? AÖL sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.08.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 14:10
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