AÖL kayıt yenileme ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların erişime açılmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de kayıt yenileme takvimi oldu. AÖL'ün çalışma takviminde yeni dönem kayıt tarihleri açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2020-2021 AÖL kayıtları nasıl yapılır? Sınav tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...