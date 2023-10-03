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Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

Terör örgütü PKK'nın Emniyet önündeki terör saldırısı için gasp ederek kulandığı araç, Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale güzergâhı üzerinden başkente geldi. Biri patlayan bombayla paramparça olan iki hainin araçtaki görüntüsü, yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 07:20
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Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

TBMM'nin 2.5 aylık aradan sonra yasama yılı açılışının yapılacağı gün, Ankara'da alçak bir terör eylemi gerçekleşti. Kayseri'nin Develi İlçesinde karayolunda seyrederken durdurdukları veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı şehit ettikten sonra aracını gasp eden iki terörist, Pazar sabahı 9:30 sıralarında İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü tarafındaki nizamiye girişi önüne geldi.

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Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

Araçtan inen teröristlerden biri uzun namlulu silahla ateş açarak nizamiyeye doğru ilerleyip üzerindeki bombaları infilak ettirirken, diğer teröristte bakanlık içine girmeye çalışırken nöbetçi polis memurları tarafından etkisiz hale getirildi.

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Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

TERÖRİSTLER PKK ÜYESİ

Hain saldırıyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmada bakanlığın içine sızmaya çalışırken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği tespit edildi.

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Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

Teröristin 10 yıl önce Mersin'den terör örgütüne katılan ve sözde Özel Kuvvet eğitimi aldığı belirtilen 27 yaşındaki Kaniver Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu, 2018 yılında hakkında arama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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Plaka Tanıma Sistemi’ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

En sonra Suriye'nin Kuzeyindeki Rojava denilen bölgede bulunduklarına dair istihbari kayıtlar bulunan teröristin bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.