Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü

Terör örgütü PKK'nın Emniyet önündeki terör saldırısı için gasp ederek kulandığı araç, Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale güzergâhı üzerinden başkente geldi. Biri patlayan bombayla paramparça olan iki hainin araçtaki görüntüsü, yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.10.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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