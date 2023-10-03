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Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldılar! İşte teröristlerin yeni görüntüsü
Terör örgütü PKK'nın Emniyet önündeki terör saldırısı için gasp ederek kulandığı araç, Kayseri-Kırşehir-Kırıkkale güzergâhı üzerinden başkente geldi. Biri patlayan bombayla paramparça olan iki hainin araçtaki görüntüsü, yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi'ne takıldı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 03.10.2023 07:20Güncelleme Tarihi: 03.10.2023 07:20