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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda: Gözyaşları sel oldu | Yürek yakan sözler: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Adana'da, Arzu Özsay ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar İstanbul Bahçelievler'de, Adem ve Mukaddes Topkara ise Sarıyer'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:23
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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda | Gözyaşları sel oldu: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana'da toprağa verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda | Gözyaşları sel oldu

"ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VAR"

Törenle karşılanan küçük Ecrin ile Yusuf Meydan'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, uçaktan indirilerek, polislerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Bu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü.

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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda | Gözyaşları sel oldu: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

ECRİN VE BABASINA HÜZÜNLÜ VEDA

Adana Kabasakal Mezarlığı'nda Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'ın (9) cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı. Baba Yusuf ve kızı Ecrin'e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda | Gözyaşları sel oldu: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

YÜREK YAKAN SÖZLER

Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda | Gözyaşları sel oldu: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu Talip Ünal, taziye evinde konuştu. Ünal, "Kardeşime yüzük takmaya gittiler. Kızı istediler. Dün akşam geleceklerdi. Taksim'e gezmeye gittiler. Oradan çıkıp döneceklerdi. Teröre lanet olsun. Diyecek bir şey yok takdir-i ilahi" dedi.