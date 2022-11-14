Türkiye şehitlerini uğurluyor! Terör kurbanlarına acı veda: Gözyaşları sel oldu | Yürek yakan sözler: Üzerimde kocamla kızımın kanı var

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin Adana'da, Arzu Özsay ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar İstanbul Bahçelievler'de, Adem ve Mukaddes Topkara ise Sarıyer'de son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde gözyaşları sel oldu. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, "Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü.