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Atilla Taş'tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen sözde şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti ve AK Parti seçmeni hakkında haddi aşan ifadeler kullandı. AK Parti seçmenini, "Allah'ım o kavmi kahreyle" diyerek hedef alan Taş, AK Partililerin yok olması için dua etti. Tüm AK Partililerden nefret ettiğini söyleyen Taş, "Babam AK Partili olsa, ondan da nefret ederdim!" dedi.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 01:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 01:57
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Atilla Taş’tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Haddi aşan çıkışlarıyla sık sık gündeme düşen sözde Şarkıcı Atilla Taş, son provokasyonunu Beyoğlu'nda meydana gelen terör eylemi sonrasında gerçekleştirdi.

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Atilla Taş’tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Taş, İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemini iktidara mal ederek, ''Bu filmi daha önce de görmüştük sanki!'' ifadelerini kullandı.

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Atilla Taş’tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Söz konusu gelişmenin ardından AK Parti seçmeninin tepkisiyle karşılaşan Atilla Taş, haddi aşan açıklamalarda bulundu.

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Atilla Taş’tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

AK Parti seçmenini, "Allah'ım o kavmi kahreyle" diyen Taş, AK Partililerin yok olması için dua etti.

Tüm AK Partililerden nefret ettiğini söyleyen Taş, "Babam AK Partili olsa, ondan da nefret ederdim!" dedi.

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Atilla Taş’tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Taş'ın skandal paylaşımına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sert tepki gösterdi.

"Muhalefetin provokatör trolleri, iyice raydan çıktı." diyen Özalan, "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek isteyenler, yargı önünde mutlaka hesap verecektir. Herkes haddini bilecek!" ifadelerini kullandı.