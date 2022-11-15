Atilla Taş'tan alçak provokasyon: AK Parti seçmeninin yok olması için dua etti

Skandal açıklamalarıyla gündemden düşmeyen sözde şarkıcı Atilla Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla AK Parti ve AK Parti seçmeni hakkında haddi aşan ifadeler kullandı. AK Parti seçmenini, "Allah'ım o kavmi kahreyle" diyerek hedef alan Taş, AK Partililerin yok olması için dua etti. Tüm AK Partililerden nefret ettiğini söyleyen Taş, "Babam AK Partili olsa, ondan da nefret ederdim!" dedi.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 01:39 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 01:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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