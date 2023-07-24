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PKK'nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Konya Ereğli'de yakalanarak tutuklanan PKK'nın para kasası olarak bilinen Güllüşan Kandemir'i MASAK tarafından hazırlanan rapor ele verdi. Yapılan çalışmalarda PKK üyesi bir teröristin TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist kardeşi için "yıldızlaştı" ifadesini kullandığı ve Kandemir'in de bu cümleyi onayladığı belirlendi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 08:49
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PKK’nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

MASAK Rapora göre Kandemir'in hesabına PKK/KCK silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan sözde Heyva-Sor a Kurdistane (Kürt Kızılayı) isimli kuruluşun uzantısı "Die Sonne Mesopotamıens Hılfswerk" isimli dernekten 21 işlemle düzenli bir şekilde toplam 7bin 947,5, Euro para geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PKK’nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Heyv Sor a Kurdistane'de yönetici olan İpek Ö. tarafından da hesabına defalarca kez para transferi yapıldı.

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PKK’nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Örgüt üyesi ve örgütle iltisaklı birçok kişiyle aralarında para transferi yapıldığı da belirlenen Kandemir'in, aralarında HDP eski Mardin milletvekili Pero Dundar'ın da olduğu 70 farklı örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

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PKK’nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Yapılan çalışmalarda bir örgüt üyesinin TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist kardeşi için 'Yıldızlaştı' kelimesini kullandığı, Kandemir'in de bu cümleyi onayladığı belirtildi.

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PKK’nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Kandemir'in 'değer ailesi' olarak kabul ettikleri kişilere 'zekat' adı altında para gönderdiği değerlendirildi.