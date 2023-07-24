PKK'nın para kasasını MASAK ele verdi! 70 teröristle irtibatta! Öldürülen PKK üyelerine övgü dizmiş

Konya Ereğli'de yakalanarak tutuklanan PKK'nın para kasası olarak bilinen Güllüşan Kandemir'i MASAK tarafından hazırlanan rapor ele verdi. Yapılan çalışmalarda PKK üyesi bir teröristin TSK ve MİT operasyonlarında öldürülen terörist kardeşi için "yıldızlaştı" ifadesini kullandığı ve Kandemir'in de bu cümleyi onayladığı belirlendi.