CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Kendisinden önceki CHP'li Başkan Semih Şahin'in kurduğu su birimini, göreve gelir gelmez kapatan Subaşı, su Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğine ait olan arızalar ile ilgili ise, "Sorumluluk sahamız dışında olan arızalar nedeniyle şehrimiz susuz kalıyor.