24 Temmuz 2023, Pazartesi
CHP’li Bilecik Belediyesi'nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar
Bilecik'te yaklaşık 1 haftadır su hatlarındaki sorunlar nedeniyle susuzluk yaşanıyor. CHP'li Belediye, kendi sorumluluk sahasında olmadığını belirttiği arızaları izlemekle yetiniyor. Bilecik Halkı, yoğun sıcakların yaşandığı bu günlerde susuzluktan adeta kırılırken, belediyeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:15
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