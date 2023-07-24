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Haberler Galeri CHP’li Bilecik Belediyesi'nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

CHP’li Bilecik Belediyesi'nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Bilecik'te yaklaşık 1 haftadır su hatlarındaki sorunlar nedeniyle susuzluk yaşanıyor. CHP'li Belediye, kendi sorumluluk sahasında olmadığını belirttiği arızaları izlemekle yetiniyor. Bilecik Halkı, yoğun sıcakların yaşandığı bu günlerde susuzluktan adeta kırılırken, belediyeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:15
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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Bilecik'in büyük kısmına su tedarik eden Karasu hattında yaşanan arıza ve sorunlar nedeniyle kentte uzun süreli su kesintileri yaşanıyor.

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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Yaklaşık 3 yıldır belirli bölgelerde sürekli arıza veren su hattına alternatif olarak hiçbir çalışma yapmayan CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, son yaşanan su kesintilerini de uzaktan izliyor.

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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Kendisinden önceki CHP'li Başkan Semih Şahin'in kurduğu su birimini, göreve gelir gelmez kapatan Subaşı, su Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğine ait olan arızalar ile ilgili ise, "Sorumluluk sahamız dışında olan arızalar nedeniyle şehrimiz susuz kalıyor.

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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliğinden bir açıklama bekliyoruz" açıklaması yapanak, sorumluluğu üzerinden attı.

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CHP’li Bilecik Belediyesi’nden vatandaşa işkence! Kavurucu sıcakta susuz bıraktılar

"ŞİKAYET DEĞİL İCRAAT MAKAMINDASINIZ"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Sayın Subaşı, siz şikayet değil, icraat makamındasınız. Madem Su Birliğinden şikayetçisiniz neden alternatif kaynaklar arayıp bulmuyorsunuz. Neden su depolarını çalıştırmıyorsunuz. Yoksa bakımlarını mı yapmadınız?