24 Temmuz 2023, Pazartesi
Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı
İstanbul'da 14 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücünün yardımına koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki aile şirketinde çalışan şoför olduğu ortaya çıktı. Kazadaki aracın da İmamoğlu'nun şirketine ait olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybeden genç mimarın ailesi 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:11
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