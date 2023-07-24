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Haberler Galeri Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

İstanbul'da 14 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu sürücünün yardımına koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki aile şirketinde çalışan şoför olduğu ortaya çıktı. Kazadaki aracın da İmamoğlu'nun şirketine ait olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybeden genç mimarın ailesi 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:11
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Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, 14 Eylül 2021 akşamı İstanbul Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı.

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Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı. 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.

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Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Kazayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, polis tutanağına göre yüzde 100 kusurlu olan Kayhan K. ile ilgili sürpriz bir detay günyüzüne çıktı.

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Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Kayhan K.'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin sahibi olduğu Beylikdüzü'deki İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de çalıştığı, aracın da yine bu şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.

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Mimarın öldüğü trafik kazasında Ekrem İmamoğlu detayı! 3 milyonluk dava açıldı

Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi.