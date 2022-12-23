Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, kuraların ne zaman çekileceğini ve askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Bilindiği üzere, bedelli askerlik için başvuru yapılan yılın ertesi yılında adaylar silahaltına alınıyor. Bu yıl başvuru yapanlar 2023'te bedelli askerlik görevlerini tamamlayacak. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...