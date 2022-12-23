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Haberler Galeri Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar, kuraların ne zaman çekileceğini ve askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Bilindiği üzere, bedelli askerlik için başvuru yapılan yılın ertesi yılında adaylar silahaltına alınıyor. Bu yıl başvuru yapanlar 2023'te bedelli askerlik görevlerini tamamlayacak. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:06
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Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

Bedelli askerlik kurası için geri sayım başladı. 2023 yılında silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, bedelli askerlik sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü takibinde gerçekleştirilen bedelli askerlik için detayları yazımızda ele aldık. beki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

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Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

BEDELLİ ASKERLİK 2023 KURASI NE ZAMAN

2022 yılı içinde bedelli askerliğe başvuru yapanlar için kura çekimi 2023 Ocak ayında yapılacak. MSB ASAL tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ocak ayının son haftası erişime açılacak.

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Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

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Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ...

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.