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Haberler Galeri PKK ile mücadele nereden nereye geldi? "Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun" diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

PKK ile mücadele nereden nereye geldi? "Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun" diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

Suriye'de terör devleti nasıl engellendi? Terör koridoru nasıl barış koridoru oldu? Türkiye'nin PKK ile mücadelesi nereden nereye geldi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, muhalefete tepki gösterdi ve "Buradan geri çekilmek Türkiye'nin terörü kucağına alması ateş topunu kucağına alması ve ABD'ye burada bölge açmak demektir." dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 12:27
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PKK ile mücadele nereden nereye geldi? Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

A Haber "Türkiye nereden nereye geldi?" başlığı altında farklı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PKK ile mücadele nereden nereye geldi? Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

Birçok başarılı operasyona nasıl imza atıldı? Değişen haritalar bize ne anlatıyor? Nasıl bir terörle mücadele yürütüldü? Ne yapılmak isteniyordu da Türkiye bunun önüne geçti? Türkiye'nin başarılı operasyonları masaya yatırıldı.

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PKK ile mücadele nereden nereye geldi? Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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PKK ile mücadele nereden nereye geldi? Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

BUGÜNE NASIL GELİNDİ?

Aslında burada emperyalizme karşı verilen mücadelenin Suriye bacağı var. Baktığımız zaman Suriye'deki iç savaş 'Arap Baharı' ile birlikte 2011'de başladı.

Ancak bunu tetikleyen başka olaylar oldu. Sırasıyla baktığımızda 79 İran Humeyni devrimiyle beraber Sovyetler'in Afganistan'a girmesi beraberinde bambaşka bir şey getirdi.

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PKK ile mücadele nereden nereye geldi? Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

PARAMPARÇA EDİLDİ

Dikkat edin Irak ABD'nin müttefiki olarak İran'a saldırdı ve 8 yıl süren İran – Irak savaşından sonra Irak bir şekilde istikrarsızlaştırıldı ve akabinde ikinci harekat başladı. 91'de Körfez Savaşı'nın başlamasıyla 2003'te Irak paramparça edildi 3'e bölündü fiili olarak.