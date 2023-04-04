PKK ile mücadele nereden nereye geldi? "Sınır ötesi operasyonlar durdurulsun" diyen muhalefete sert tepki: Ejderhanın boynunu ve kafasını kopardı

Suriye'de terör devleti nasıl engellendi? Terör koridoru nasıl barış koridoru oldu? Türkiye'nin PKK ile mücadelesi nereden nereye geldi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın, muhalefete tepki gösterdi ve "Buradan geri çekilmek Türkiye'nin terörü kucağına alması ateş topunu kucağına alması ve ABD'ye burada bölge açmak demektir." dedi.