Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...

Yalı Çapkını 27.bölüm 2.fragman çıktı! Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her hafta heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitliyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası izleyiciler, yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor. Yayınlanan fragmanda Ferit'in Seyran'a el kaldırması ortalığı karışık bir hale sokacak. Evinden ayrılan Seyran'ın tek umudu ise babası ancak işler tahmin ettiğimiz gibi gitmeyecek. Peki, Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm hakkında ipuçları...