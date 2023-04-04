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Haberler Galeri Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...

Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım'dan Seyran'a beklenmedik hamle...

Yalı Çapkını 27.bölüm 2.fragman çıktı! Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, her hafta heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitliyor. Dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası izleyiciler, yeni bölümde yaşanacakları merak ediyor. Yayınlanan fragmanda Ferit'in Seyran'a el kaldırması ortalığı karışık bir hale sokacak. Evinden ayrılan Seyran'ın tek umudu ise babası ancak işler tahmin ettiğimiz gibi gitmeyecek. Peki, Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölüm hakkında ipuçları...

Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 12:51
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Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım’dan Seyran’a beklenmedik hamle...

STAR TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde yaşananlarından ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını sorgulamaya başladı. Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanında tüm dengeler değişiyor. Seyran ve Ferit birbirine giriyor. Ferit, Seyran'a el kaldırıyor. Evinden ayrılan Seyran ise babasından beklenmedik bir şekilde karşılık oluyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım’dan Seyran’a beklenmedik hamle...

YALI ÇAPKINI 27.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisinin 27. bölümü 7 Nisan akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linki tarayıcınıza ekleyerek izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=qF503Qwj1AE&ab_channel=STARTV

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Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım’dan Seyran’a beklenmedik hamle...

Geçtiğimiz hafta birbirine giren Seyran ve Ferit ayrılığın eşiğine geldi. Seyran baba evine döndü. Babasının arkasına durmasını beklerken tüm bu olanları öğrenen Kazım ise Seyran'a "Çocukluğunu mu özledin?" diyerek şiddet uyguladı.

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Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım’dan Seyran’a beklenmedik hamle...

İkilinin yaşadığı bu büyük olay sonrası boşanacakları düşünülse de büyüklerin araya girip çiftin ayrılmasına engel olunacağı tahmin ediliyor.

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Yalı Çapkını 27.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını Ferit ve Seyran boşanacak mı? Kazım’dan Seyran’a beklenmedik hamle...

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır.Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar.