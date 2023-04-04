Kadıköy’de Kur’an kursuna alçak saldırı! Ne istedin hafız gençlerden? Camlarını tekmeleyerek kırdı

"GELDİ CAMLAARI KIRDI KÜFÜR ETTİ GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan kuran kursu hocası Abdulsamet Ekşi, "Burası Kadıköy Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu. Burada gündüz eğitim veriliyor. Kur'an eğitimi veriliyor. Bir bayan gündüz vakti geldi saldırdı. Biz bayana hiçbir şey yapmadık. Gittik karakola ifade verdik. Bu tür şeyler tabii kötü örnek. Burası Kadıköy. Kadıköy diye sanki işgal edilmiş. Burada din yaşanılmaz gibi bir görüntü var. Oysaki öyle değil. Kadıköy neyse diğer yerlerde aynı. Biz dinimizi yaşayacağız. Dinimize sahip çıkacağız. Karakola ifademizi verdik. Gerekenin yapılmasını kesinlikle istiyoruz. Zaten bir Kaymakamlığımız şu an devrede. Gereken yapılacaktır. Camları kırdı. Tehdit etti gitti. Küfür etti gitti" diye konuştu.