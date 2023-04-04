Kadıköy'de Kur'an kursuna alçak saldırı! Ne istedin hafız gençlerden? Camlarını tekmeleyerek kırdı
Kadıköy Rasimpaşa'da bulunan müftülüğe bağlı bir kuran kursuna gelen bir kadın kuran kursunun camlarını kırdı. Saldırgan kadın olay sonrasında bölgeden uzaklaştı. O anlar kuran kursu görevlileri tarafından kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan A.B. adlı şüpheli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 04.04.2023
11:11 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023
11:19
Olay Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Kır Kahvesi Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katındaki Kadıköy Müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren kuran kursunda Pazartesi Günü 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği bilinmeyen bir kadın kuran kursunun önüne gelerek camlarına tekme atmaya başladı. Hakaret savuran ve el hareketleri yapan kadın, camları kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
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GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Saldırı anları kuran kursu görevlileri tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir kadının kuran kursunun camlarına tekme attığı ve el hareketleri yaptığı görülüyor. Olayla ilgili kuran kursu görevlileri şikayetçi olurken çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği belirlenen 34 yaşındaki şüpheli A.B. adlı kadını gözaltına aldı. Şüpheli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
"GELDİ CAMLAARI KIRDI KÜFÜR ETTİ GİTTİ"
Olayla ilgili konuşan kuran kursu hocası Abdulsamet Ekşi, "
Burası Kadıköy Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu. Burada gündüz eğitim veriliyor. Kur'an eğitimi veriliyor. Bir bayan gündüz vakti geldi saldırdı. Biz bayana hiçbir şey yapmadık. Gittik karakola ifade verdik. Bu tür şeyler tabii kötü örnek. Burası Kadıköy. Kadıköy diye sanki işgal edilmiş. Burada din yaşanılmaz gibi bir görüntü var. Oysaki öyle değil. Kadıköy neyse diğer yerlerde aynı. Biz dinimizi yaşayacağız. Dinimize sahip çıkacağız. Karakola ifademizi verdik. Gerekenin yapılmasını kesinlikle istiyoruz. Zaten bir Kaymakamlığımız şu an devrede. Gereken yapılacaktır. Camları kırdı. Tehdit etti gitti. Küfür etti gitti" diye konuştu.
"BURADA ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM VERİLİYOR"
Görgü tanığı Rıdvan Elalmış, "
Saat 17.00 sıralarıydı burada bir kalabalık sesi duydum ve cama çıktım baktım bir bayanın camları tekmeleyerek yerdeki taşlar ile camları kırmaya çalıştığını ve burayı taciz ettiğini gördüm. Devamlı olan şeyler. Kur'an kursunu burada istemiyorlar. Daha öncede sizi burada barındırmayız diye söylüyorlardı. Camdan kendisine ne yapıyorsun diye bağırdım. Kendisinden şikâyetçi olduk. Çocuklar içeride eğitim görüyordu korkudan dışarı bile çıkamadılar" dedi.